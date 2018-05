Após absolvição no STF, Palocci tenta refazer a imagem

A sondagem foi feita na segunda semana de agosto, mas antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que no último dia 27 absolveu Palocci da acusação de violar a conta do caseiro. Na sexta-feira, o deputado fez mais um gesto político e conversou, em São Paulo, com o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que ainda tem forte influência no PT e atua como articulador político informal do Planalto.

Palocci e Dirceu examinaram o cenário eleitoral de 2010. Avaliaram que a disputa pela sucessão do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), será "dificílima" e chegaram à conclusão de que o PT precisa agir rápido se quiser recuperar o terreno perdido para os tucanos.

Apesar de ter sido ministro da Fazenda de 2003 a 2006, Palocci ainda é uma incógnita para a maioria do eleitorado. Até o fechamento da pesquisa, poucos dias antes de sua absolvição pelo STF, ele também não conseguira se livrar do carimbo que o marcou: a violação do sigilo de Francenildo. O levantamento encomendado por Palocci revela que o secretário estadual de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSDB), é seu principal adversário em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.