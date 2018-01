Após abrir com sinais mistos, dólar acentua queda O dólar abriu com sinais mistos ante o real, em leve alta no mercado futuro e com ligeiro viés de baixa nos negócios à vista. A moeda negociada no balcão das instituições financeiras começou a sessão cotada a R$ 2,3610 (-0,04%) e, às 9h22, atingiu uma mínima de R$ 2,3570.