Após 8 anos, Marta e Favre anunciam separação Após oito anos de relacionamento, a ex-ministra do Turismo Marta Suplicy e o franco-argentino Luis Favre se separaram. O romance de Marta com o ex-consultor do PT para assuntos internacionais ficou conhecido em agosto de 2001, alguns meses após o fim de seu casamento de 36 anos com o senador Eduardo Suplicy (SP). Até o último fim de semana, a decisão de encerrar a união não era conhecida nem sequer por alguns amigos do casal. Favre participou, por exemplo, do jantar organizado pela petista em sua residência na sexta-feira passada, em homenagem à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Coube à assessoria de imprensa de Marta confirmar ontem a separação, alegando que ela e Favre continuam "bons amigos" e não falariam sobre o assunto. Procurado, Favre também se limitou a confirmar a separação e disse que não se pronunciaria. Na época em que terminou seu casamento com Marta, Suplicy chegou a dizer que estava aberto a uma reconciliação. Ontem, o senador esquivou-se de perguntas sobre a vida pessoal da ex-mulher. "Quero que Marta fique muito bem e seja feliz, pelo bem de nossos filhos e netos."