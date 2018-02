Após 4 meses parada, Câmara retoma os trabalhos Há quatro meses sem realizar nenhuma votação, a Câmara dos Deputados voltou hoje a trabalhar e aprovou duas medidas provisórias que trancavam a pauta da Casa. Em votação simbólica, os deputados aprovaram MP que prorroga contratos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Instituto é subordinado ao Ministério da Educação, responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).