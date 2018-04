Após 27 dias, Alencar recebe alta nesta terça, informa hospital

O vice-presidente da República, José Alencar, receberá ao meio-dia de hoje alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde o dia 22, informou o hospital. No dia 25, ele passou por uma cirurgia para a retirada de tumores na região do abdome que durou quase 18 horas. Esta operação foi a mais radical intervenção cirúrgica à qual Alencar foi submetido na luta contra o câncer. A operação foi conduzida pelo médico Ademar Lopes, com participação da equipe do professor Miguel Srougi. A equipe médica era formada por quase 15 profissionais, entre oncologistas, cardiologistas, nefrologistas e anestesistas. Após discussão acerca do tratamento adequado - a família consultou especialistas americanos -, os médicos decidiram fazer uma peritonectomia em Alencar. A doença estava localizada na região do peritônio, película que recobre e protege os órgãos dentro do abdome.