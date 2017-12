Após 14 anos de queda, trabalho infantil aumenta em 2005 A taxa de ocupação de crianças e jovens de 5 a 15 anos no Brasil aumentou de 2004 para 2005 após 14 anos de queda. A informação é da secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Maria de Oliveira, que se baseia em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa mostra que, em 2005, aproximadamente 2,9 milhões de pessoas nesta faixa etária trabalhavam no país. "De um ano para outro, houve aumento de cerca de 120 mil", destaca Oliveira. O índice cresceu de 7,33% para 7,80%, como mostra o quadro abaixo. Para o coordenador da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Renato Mendes, o resltado não surpreendeu. Ele disse que "desde 2002 a OIT vem informando a opinião pública que a curva estatística de diminuição do trabalho infantil no Brasil estava se estabilizando, ou seja, chegaria a um ponto que voltaria a subir. E efetivamente isso aconteceu em 2005". O Piauí, nos dois anos, foi o Estado com mais trabalho infantil. Rondônia passou do segundo para o quarto lugar e foi substituído pelo Maranhão. O Distrito Federal aparece em último lugar no ranking dos Estados. A secretária executiva ressalta que as estatísticas não devem ser analisadas apenas numericamente, porque representam vidas de crianças e adolescentes e não necessariamente refletem o que se faz para combater o problema. A tabela com o ranking do trabalho infantil em 2004 e 2005 está disponível no site da Agência Brasil Este texto foi alterado às 19h28 com inclusão de informação