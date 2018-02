Após 13h, peritos ainda fazem exumação de Jango

De acordo com a assessoria da Secretaria de Direitos Humanos, o trabalho ocorre normalmente e o tempo exigido deve-se aos detalhes que envolvem o processo. Pelo perfil oficial do Twitter, a secretaria informou que a urna com os restos mortais de Jango deve deixar o Cemitério Jardim da Paz, no município de São Borja (RS), por volta da meia-noite.

Também segundo o órgão, está mantida para a manhã desta quinta-feira, 14, a cerimônia de chegada do corpo do ex-presidente na Base Aérea de Brasília, onde será recebido com honras militares pela presidente Dilma Rousseff.

Exumação

No início dos trabalhos, os peritos perfuraram a gaveta de cimento onde estava o caixão e aguardaram a liberação total dos gases resultantes da decomposição do corpo, para então retirarem o caixão para o ambiente externo. Amostras do ar interno, confinado na gaveta, também foram colhidas para análises. O acesso ao jazigo foi isolado.

A perícia dos restos mortais será concluída no Instituto Nacional de Criminalística (INC), órgão da Polícia Federal, em Brasília. Vão participar técnicos brasileiros, argentinos, uruguaios e um especialista cubano. As análises tentam esclarecer se Jango morreu em consequência de problemas cardíacos ou envenenado por agentes da Operação Condor, espécie de consórcio formado entre governos militares sul-americanos para repressão e eliminação de opositores políticos. Não há prazo para divulgação do laudo conclusivo.