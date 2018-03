Após 11 anos, São Paulo receberá a próxima assembleia da SIP

CÁDIZ - Representantes do Estado que participam da organização da 68ª Assembleia-Geral da SIP, marcada para outubro deste ano, em São Paulo, fizeram nesta segunda-feira, 23, uma apresentação para os participantes da Reunião de Meio de Ano. A assembleia acontecerá entre os dias 12 e 16 de outubro e deve ter a presença da presidente Dilma Rousseff, na abertura oficial, e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que participará de um painel sobre a liberdade de expressão como direito natural legítimo do cidadão.

No encontro de São Paulo, será apresentado o resultado de pesquisa inédita com editores de jornais das Américas sobre o exercício da profissão. Sustentabilidade, o futuro do jornalismo investigativo e recursos gráficos como complemento da informação também serão debatidos no encontro. O Brasil volta a ser sede da reunião da SIP depois de onze anos. A última aconteceu em 2001, em Fortaleza. Antes disso, houve uma assembleia geral em São Paulo, em 1991.

Um representante do comitê organizador da Reunião de Meio de Ano que acontecerá em Puebla, no México, em março de 2013, também fez uma apresentação na manhã desta segunda-feira, último dia do encontro de Cádiz.