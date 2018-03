Após 10 dias, manifestantes deixam secretaria da Bahia

Os manifestantes decidiram pelo fim da ocupação após uma série de reuniões dos líderes dos movimentos com representantes do governo, iniciada na tarde de ontem. Na manhã de ontem, parte dos manifestantes havia ocupado a entrada do prédio da governadoria, cobrando o agendamento dos encontros.

Participaram das reuniões os secretários de Agricultura, Eduardo Salles, de Relações Institucionais, Paulo Cezar Lisboa, e o governador Jaques Wagner (PT), com quem os manifestantes se encontraram na tarde de hoje. Da pauta de 40 reivindicações, os grupos conseguiram da administração pública a promessa de mais agilidade na identificação de áreas para reforma agrária e de melhorias nos assentamentos.