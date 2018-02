Após 1 mês no Twitter, Kassab responde só 6 mensagens

Quando ingressou no Twitter, Kassab disse que atendia a um pedido frequente dos paulistanos para que entrasse na rede. "Eu entendia que o prefeito já dialogava diariamente com a cidade pela imprensa. Mas as pessoas me cobravam: a gente quer que o cidadão fale também." À época, ele afirmara que pretendia interagir com os usuários sempre que tivesse tempo.

Até ontem, no entanto, respondeu apenas seis citações e questionamentos. "Estou usando com bastante cuidado. Tenho essa limitação de tempo. Não estou respondendo ainda, porque não é fácil encontrar tempo", justificou. Ele costuma tuitar através de um tablet iPad, entre os compromissos de agenda, do carro ou do helicóptero da Prefeitura. E de um computador, quando está em casa.

Kassab também costuma ser alvo de provocações políticas e campanhas partidárias. "A maioria (dos tuiteiros) contribui com sugestões e críticas", relata. "Mas tem muito uso político." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.