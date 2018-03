Apolinário avalia que DEM vive 'momento difícil' Um dos remanescentes na bancada do DEM na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Carlos Apolinário reconhece que a sua sigla está atravessando um "momento difícil" e vê com ressalvas a forma como integrantes do partido em São Paulo têm lidado com as baixas contabilizadas desde março, após o anúncio da criação do PSD. O parlamentar avalia que a legenda perdeu lideranças de peso nacional e não descarta novas baixas para a agremiação criada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.