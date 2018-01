Apoio Levy e acho que ele está fazendo bom trabalho ao País, diz relator do Orçamento

BRASÍLIA - Em meio às especulações sobre a permanência ou a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o relator-geral do Orçamento de 2016, deputado Ricardo Barros (PP-PR), fez, nesta quinta-feira, 3, uma defesa do ministro e afirmou não considerar ser bom para o Brasil uma troca no “comando da economia neste momento”.

“Eu apoio o ministro Levy e acho que ele está fazendo um bom trabalho para o Brasil”, destacou Barros, integrante da Comissão Mista de Orçamento (CMO) em entrevista coletiva à imprensa.

O deputado disse que, como relator, fará um trabalho a fim de obter consenso em suas decisões. Isso vale também, citou, para uma eventual decisão de cortes no Orçamento de 2016. A peça enviada pelo governo ao Congresso prevê um déficit de R$ 30,5 bilhões. “A decisão de cortar ou não será fruto da maioria dos líderes. Eu não posso propor isso sem ter o apoiamento para fazer”, disse.