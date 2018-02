Apoio do PSB ao governo de SP é 'natural', diz Aécio O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, afirmou ser "natural" que o PSB, de Eduardo Campos, indique o vice na chapa do governador Geraldo Alckmim à reeleição ao governo paulista. Perguntado sobre como explicaria a concorrência entre os partidos na disputa federal tendo o mesmo partido como aliado no palanque em São Paulo, o senador mineiro respondeu: "Eu não tenho que explicar. A minha caminhada é muito tranquila", disse, ao chegar à convenção nacional do partido Solidariedade.