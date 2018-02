Apoio do governo a Sarney 'é absoluto', diz Múcio O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que o apoio do governo ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), "é absoluto". Segundo Múcio, no fim de semana o quadro envolvendo acusações contra o senador não evoluiu e as denúncias estão sendo apuradas. "Estive com ele (Sarney) e ele me disse que está apurando, e estamos aguardando soluções", declarou Múcio, na saída da reunião de coordenação política, no Centro Cultural Banco do Brasil, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Múcio, "em hipótese alguma se cogita a saída de Sarney" da presidência do Senado.