Apoio de prefeitos acirra disputa entre Aécio e Nilmário pelo PMDB Prefeitos do PMDB de Minas Gerais entregaram hoje um manifesto de apoio à reeleição do governador Aécio Neves (PSDB), em mais um lance da disputa pelo apoio dos peemedebistas na sucessão estadual. As cúpulas do PMDB e do PT em Minas engatilharam uma aliança, o que Aécio tenta impedir. No sábado, ele anunciou a manifestação de hoje e provocou afirmando que o "PMDB do voto" está com ele. "O PMDB vem vivendo um pouco esse drama entre posição das suas bases políticas e de outro lado a posição de algumas figuras do partido, que eu respeito, inclusive, mas é uma manifestação que eu recebo com enorme entusiasmo", disse hoje o governador. O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Mariana, Celso Cota Neto que organizou o ato pró Aécio, disse que 136 dos 142 prefeitos do PMDB assinaram o documento de apoio. O pré-candidato petista ao Palácio da Liberdade, Nilmário Miranda, criticou o movimento e classificou de "antiética" a posição do governador. "Acho deplorável você procurar rachar outros partidos, dividir outros partidos", disse. "Não faria nunca isso que ele está fazendo." "Ele (Nilmário), em uma pequena reunião com seus prefeitos, talvez compreenda um pouco a dimensão desse apoio", respondeu Aécio, que recebeu um apelo de prefeitos petistas do norte do Estado para se candidatar à reeleição. Resistência A cúpula peemedebista de Minas entregou na semana passada a Nilmário uma proposta oficial de aliança, na qual reivindica a vaga de vice na chapa e a indicação do candidato ao Senado, além de acordo nas eleições proporcionais. No final de semana, durante o encontro da executiva estadual do PT o quorum mínimo não foi atingido, mas foi aprovado um indicativo para a coligação com o PMDB. Porém, a direção petista mineira enfrenta dificuldades para vencer as resistências ao nome do ex-governador Newton Cardoso (PMDB), pré-candidato ao Senado e integrante da ala peemedebista que defende a coligação com o PT. Os outros dois pré-candidatos ao Senado pelo PMDB são o ex-presidente Itamar Franco e o ex-deputado federal Zaire Resende. Itamar conta com o apoio de Aécio e defende que o partido se alie ao governador. O PT tem três pré-candidatos: os deputados federais Virgílio Guimarães e Paulo Delgado e o embaixador licenciado do Brasil em Cuba, Tilden Santiago.