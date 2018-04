Apoio de Lula é 'obstáculo' à candidatura de Dilma, diz Tarso a 'El País'

O apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que necessário, pode atrapalhar a candidatura de Dilma Roussef à Presidência, diz o ministro da Justiça Tarso Genro em entrevista ao jornal El País desta quinta-feira. Genro disse ao jornal que a ministra chefe da Casa Civil "é uma boa candidata, tem boa capacidade de gestão, mas, sobretudo, tem o maior obstáculo que algum candidato à Presidência pode ter: o apoio de Lula". O jornal diz que parece uma "incongruência que ter o respaldo do líder mais carismático da América Latina seja contraproducente". Segundo o jornal, "o ministro explicou que, apesar de até agora (o apoio de Lula) 'ter afetado positivamente' (a candidatura), é uma tarefa árdua suceder uma pessoa cuja imagem e influência é muito forte". Perguntado pelo El País se Dilma estaria capacitada para a tarefa, "o ministro da Justiça se limitou a repetir que ela 'é uma boa candidata'". O jornal diz que o próprio ministro foi cotado por um bom tempo como possível sucessor de Lula. Mas Tarso, que o jornal chama de "muito diplomático e comedido em seus comentários", explica que "nos últimos 15 meses, verifiquei que o presidente Lula procurava um candidato que não criasse uma polarização dentro do PT" e que ele (Genro), "junto a outros quatro ou cinco companheiros", tiveram "uma oposição muito forte à direção anterior do partido". Tarso diz ainda que o PT terá que "respeitar os rivais" nas próximas eleições, pois a oposição conta com "um candidato forte, (o governador do Estado de São paulo) José Serra". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.