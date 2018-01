Apoio de Lula deixa Dilma ''extremamente gratificada'' A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse ontem que se sentiu "extremamente gratificada" ao ser citada pelo presidente Lula, na semana passada, como potencial candidata para substituí-lo em 2010. "Qualquer um se sentiria, diante da magnitude deste cargo. Mas não houve convite oficial, o presidente não me convidou oficialmente. O presidente está trabalhando com várias hipóteses e fazer qualquer comentário sobre isso é falar em cima de uma hipótese que ainda não está madura", disse a ministra em evento no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, no Rio. Indagada sobre a perspectiva de o Brasil vir a ter uma presidente mulher, Dilma destacou que "há uma participação cada vez maior das mulheres frente às empresas, por exemplo".