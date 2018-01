Apoio de Garotinho prejudicará Alckmin, diz Cesar Maia O prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL), disse nesta segunda-feira que o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência, perderá votos se aceitar o apoio que o ex-governador Anthony Garotinho ensaia dar à candidatura tucana, diante das chances reduzidas de se candidatar pelo PMDB. Para Maia, Alckmin cometerá um erro ao se deixar acompanhar pelo ex-governador do Rio, desgastado por suspeitas em torno do financiamento de sua pré-campanha que o levaram a uma greve de fome. O prefeito disse que a decisão é de Alckmin e não o abandonará caso ele aceite o apoio de Garotinho, mas foi irônico ao deixar claro que não dividirá o palanque do tucano no Rio com o seu maior adversário. "Se ele (Garotinho) estiver na cidade do Rio de Janeiro, eu estarei em Itaperuna ou então em Buenos Aires. Isso para que todas as pessoas tenham a absoluta certeza de que entre nós só existe uma coisa: uma visão completamente diferente de tudo", disse o prefeito, classificando como descalabro a gestão de Rosinha Matheus e Garotinho no Estado do Rio. Sobre o futuro político do casal, novamente ironizou: "Eles são bons radialistas. Acredito que vão voltar para aquilo que fazem bem, que é falar no rádio." Alianças Sem o apoio do PSDB fluminense, Maia apresentou nesta segunda-feira, no Palácio da Cidade, a deputada Denise Frossard (PPS-RJ) como sua candidata ao governo do Estado do Rio. Apesar de seu partido ser um aliado de primeira hora dos tucanos, o prefeito disse que não vai recorrer à direção nacional do PSDB para convencer o deputado Eduardo Paes (PSDB)a abrir mão de sua candidatura e aderir ao que ele chama de frente anti-Garotinho. A deputada Denise, que integra a executiva do PPS, disse que votou pela aliança nacional com o PSDB, mas deixará para o presidente da legenda a cobrança da reciprocidade no Rio. Maia alfinetou os tucanos ao afirmar que as divergências que teve com a condução da pré-candidatura de Alckmin não se repetirão na campanha de Denise. No entanto, se mostrou satisfeito com a criação de um conselho político para a campanha tucana à Presidência e se disse "disciplinado" em relação às suas críticas. "Quando não tem uma referência, cada um diz o que quiser." Denise e Maia disseram que as portas da candidatura estadual continuam abertas para o PSDB, mas ressaltaram que os nomes da chapa não serão modificados. Eles explicaram que o nome da deputada foi escolhido entre os partidos por ser o que tem melhor desempenho nas pesquisas. O pré-candidato do PFL, o ex-secretário de Maia Eider Dantas, será o vice. Outro ex-secretário municipal, Alfredo Sirkis (PV), será o candidato ao Senado. O PDT também participou das negociações, mas preferiu lançar candidato próprio. Sob o olhar do prefeito e dos deputados Rodrigo Maia (PFL-RJ) e Fernando Gabeira (PV-RJ), a ex-juíza Denise e os colegas de chapa disseram que terão como principal bandeira a segurança pública. A deputada surpreendeu ao dizer que não faria campanha em favelas por causa da criminalidade. "O Estado não me dá essa segurança. É por isso que sou candidata", afirmou. Depois, ajudada pelos correligionários, corrigiu-se. "Eu nunca limitei o meu espaço. Ando em qualquer lugar do Rio, mas, como todo mundo, com sobressalto."