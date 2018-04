Apoio de Crivella reforça liderança de Paes no RJ A liderança confortável de Eduardo Paes é reforçada pela segunda colocação do senador Marcelo Crivella (PRB), com 18% das intenções de votos, segundo sondagem do Ibope divulgada no dia 26. Crivella não é candidato e apoia a reeleição do prefeito. No cenário sem Crivella, Paes aumenta sua liderança para 43%. O Ibope ouviu 504 pessoas entre os dias 3 e 6 de dezembro.