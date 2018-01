Apoio ao PSB na Câmara é consolidado, diz líder tucano

Imbassahy marcou presença neste sábado no ato de formalização de apoio à chapa de Júlio Delgado para a eleição que acontece neste domingo. A candidatura recebeu ainda o apoio do deputado Rubens Bueno (PR), líder do PPS na Câmara e do deputado Evandro Gussi (SP), que declarou apoio em nome do PV.

Ontem, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) teve reunião com deputados tucanos, para tentar convencer os correligionários a manter o apoio ao candidato do PSB.

"Tivemos uma reunião. O PSDB tem 54 deputados, sendo que 29 são novos deputados. Então eles queriam ouvir da liderança quais as motivações e argumentações que levaram à formação desse bloco", disse Antonio Imbassahy. "Foi feita uma conversa aprofundada e eu acredito que ofereceu bons resultados", comentou.

Parte dos parlamentares tucanos estavam inclinados a votar em Eduardo Cunha (PMDB-RJ), favorito na corrida pela presidência, por conta de outros cargos de composição da mesa da Câmara e das presidências das comissões da Casa.

"Havia realmente algumas discussões, mas isso foi dissipado. O PSDB tem autonomia e identidade. Então, vamos marchar em bloco pela candidatura de Júlio Delgado.

Acreditamos que haverá segundo turno, temos confiança nisso", disse Imbassahy.