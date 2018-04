Apoio a Serra seria 'seria uma honra', diz Kassab

Kassab elogiou Serra, de quem foi vice-prefeito. "Esta é a administração Serra-Kassab", afirmou, em referência ao próprio governo. O prefeito disse, porém, que a possibilidade de o ex-governador tucano se candidatar é pequena. Ao ser questionado sobre seu futuro político ao deixar a Prefeitura, Kassab não descartou uma nova candidatura majoritária em 2014, mas lembrou que isso dependerá de vários fatores. "Se tivermos uma aliança com o PSDB no ano que vem, e o PSDB tem o governador de São Paulo, é natural que o PSD apoie a reeleição do governador. Posso servir em qualquer função, em qualquer local", afirmou.

No Rio de Janeiro, o PSD já fechou aliança para 2012 pela reeleição do prefeito Eduardo Paes (PMDB) e, em 2014, pelo apoio ao candidato do governador Sérgio Cabral (PMDB), provavelmente o vice Luiz Fernando de Souza, o Pezão (PMDB). O PSD tem a maior bancada na Assembleia do Rio, com 13 parlamentares, entre eles o líder do governo Cabral, André Corrêa. Kassab afirmou que não há veto a alianças com nenhum partido, nem mesmo o DEM, de onde o prefeito saiu para fundar o PSD.