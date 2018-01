Apoio a Serra é quase unânime, diz Jutahy O líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA), disse hoje que o ministro da Saúde, José Serra, já tem o apoio "praticamente unânime" do partido para ser o candidato tucano à Presidência da República. "Nosso objetivo é a unanimidade e estamos trabalhando para que todos se sintam confortáveis em apoiá-lo", disse Jutahy, em uma referência indireta ao governador do Ceará, Tasso Jereissatti, que tem se mostrado ressentido com o processo, dentro do partido, para a escolha do candidato. O líder tucano afirmou ainda que mesmo alguns líderes de outros partidos da base governista comentam, de maneira informal, que Serra é o político mais preparado para governar o País. Jutahy disse considerar também que a baixa popularidade do ministro da Saúde será revertida até o dia da eleição. "Essa é uma eleição em que o eleitor sabe que o destino do País será definido pelo próximo presidente, ou por competência ou por inépcia", previu.