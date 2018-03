Apoio à anistia do caixa 2 racha bancada do PT

BRASÍLIA - O apoio à emenda que deve ser apresentada para dar anistia à prática do caixa 2 rachou bancada do PT na noite desta quarta-feira, 23. Parte dos deputados já emitiu uma nota contra a proposta, mas outra parcela ainda tenta articular a chancela do texto que pode ser levado a plenário nesta quarta-feira, 24. Deputados da Rede e do PSOL fazem vigília no plenário da Câmara para tentar impedir a votação.

A ideia do acordo, que está sendo gestado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é que todos os partidos, com exceção da Rede e do PSOL, assinem a emenda conjuntamente para evitar que o ônus da aprovação da anistia ao caixa 2 recaia apenas sobre uma legenda ou um parlamentar específico. Com a divisão no PT, partidos estão repensando o apoio à medida, para que a legenda não fique com a fama de "bom moço".

Segundo o deputado Vicente Cândido (PT-SP), cerca de 25 assinaturas de apoio petista à emenda haviam sido recolhidas até as 22h. Já nota contra a anistia foi assinada por 26 deputados. Ao todo, a bancada petista na Câmara conta com 58 deputados.

Diante da divisão, o líder do PT na Casa, Afonso Florence (BA), disse que deve liberar a bancada para que cada um adote a posição que preferir. Ele disse que, por enquanto, não deve assinar a emenda junto com líderes de outros partidos. “É preciso ficar claro que não é o PT que está patrocinando essa medida”, afirmou.

Na nota contrária à medida, deputados do PT afirmam repudiar a tentativa de anistia ao caixa 2 e que a aprovação dessa medida foi defendida justamente por quem apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. “Queremos repudiar qualquer tentativa de anistia ao caixa 2, que se pretenda, como penduricalho, agregar a essas medidas contra a corrupção. Entendemos que seja esse um dos objetivos do golpe: 'estancar a sangria', nas palavras de um dos golpistas; proteger deputados que votaram pelo impeachment da presidenta Dilma e que podem ser envolvidos com este crime eleitoral nas investigações em curso", destaca a mensagem.

O texto foi assinado por nomes como o ex-ministro Pepe Vargas (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP) e Érika Kokay (PT-DF).

O deputado Miro Teixeira (Rede-RJ) adiantou que vai pedir verificação nominal no plenário, mas afirma temer uma manobra regimental para garantir que a votação seja simbólica e os deputados não precisem arcar com o ônus de registrar o voto a favor de uma medida tão impopular. "Eles já estão com todo esquema preparado", disse.

Miro foi um dos que conseguiu impedir, em setembro, a votação da medida quando o assunto entrou repentinamente em pauta no plenário. "Vamos ficar de vigília, na resistência", disse a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP). Ela, no entanto, admite que, desta vez, será difícil barrar a aprovação da proposta.