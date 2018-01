Apoiadores de Dilma e de ACM se dividem em recepção à presidente em Salvador

Salvador - A presidente Dilma Rousseff chegou de metrô ao evento de inauguração da Estação Pirajá, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 22. Ela estava acompanhada do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o governador da Bahia, Rui Costa, e do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), além de deputados estaduais e federais.

Com um público metade formado por simpatizantes da presidente e outra parte seguidores do prefeito, a recepção a Dilma foi marcada pela divisão entre gritos de "não vai ter golpe" de um lado da platéia e vaias de outro, que gritavam "ACM presidente do Brasil", enquanto o telão exibia imagens da presidente percorrendo a estação e tocando tambor do tradicional bloco afro de Salvador, Ilê Ayê.

Dilma participou da inauguração da Estação Pirajá, do Sistema Metroviário de Salvador (BA), na capital baiana. Ao som de um grupo de música tradicional da Bahia, ela visitou a estação e, bem humorada, ensaiou algumas batidas no bumbo e no surdo do conjunto. Esta é a 8ª estação a entrar em funcionamento e o investimento total no metrô de Salvador chega a R$ 5,4 bilhões.

No evento, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), disse que não foi a disputa política e nem as brigas partidárias que viabilizaram o "sonho" de Salvador em inaugurar mais uma estação de metrô. Oposicionista, disse que suas palavras nesta cerimônia seriam de reconciliação. E pediu que os grupos oposicionistas que estavam no local para protestar evitassem o confronto. “Nem a presidente (Dilma) e nem o governador (o petista Rui Costa) merecem que esse dia de festa se transforme em palco de guerra”, disse em breve discurso.

ACM Neto disse também que em 2013, quando estava quatro meses à frente da prefeitura de Salvador, buscou o caminho do entendimento, estabelecendo acordo com o governo federal e o estadual. “Colocamos os interesses da cidade em primeiro plano, deixando de lado as disputas eleitorais, essa é a demonstração da responsabilidade política, do compromisso público e da cidadania.” Apesar dos afagos, lembrou que a sua gestão municipal tem participado de todas as etapas de execução da obra, inclusive com aporte de R$ 2,5 bilhões.

Ainda nesta terça-feira, a presidente entrega imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari (BA) e participa de evento no Eixo Leste Transposição São Francisco, em Floresta (PE).