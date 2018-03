Apesar do apelo de Lula, Protógenes deixa caso Dantas na sexta

O apelo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi suficiente para trazer o delegado Protógenes Queiroz ao comando do inquérito da Operação Satiagraha. Em nota divulgada no início da noite, pouco depois da entrevista de Lula, a Polícia Federal reafirmou que tanto Protógenes como sua auxiliar, delegada Karina Marakemi Souza, tiveram seus pedidos de afastamento aceitos. A saída para a confusão, com a qual Protógenes concordou, é que ele continua no caso até sexta-feira e produz um relatório que encerre sua participação. A partir de segunda-feira, porém, ele se desliga do inquérito "espontaneamente" para fazer o curso superior de polícia no qual está matriculado desde março e não volta a atuar no caso. Em meio à crise no comando da operação, o diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, tirou férias e viajou para longe do problema. O diretor interino, delegado Romero Menezes, chegou a convocar entrevista para explicar as mudanças e os próximos passos do inquérito. Mas depois da contraordem passada por Lula ao ministro da Justiça, Tarso Genro, Menezes cancelou a entrevista e mandou divulgar nota detalhando a saída institucional para o imbroglio. A nota explica que na última segunda-feira, uma reunião na Superintendência da PF em São Paulo, entre Protógenes e emissários da Direção-Geral, de Brasília, ficou acertado afastamento do delegado, com a desculpa de que teria de participar da parte presencial do curso. Na verdade, era uma punição. A reunião foi tensa e os dirigentes da corporação desfiaram uma série de "deslizes" que, segundo eles, teriam tornado o inquérito um fracasso político-institucional, apesar de reconhecerem méritos técnicos. Protógenes ainda contrargumentou. Concordou em sair de foco da crise e da mídia, mas sem se desligar do comando do caso e propôs "continuar instruindo (o inquérito) aos sábados e domingos", enquanto participava do curso durante os dias úteis da semana. "A sugestão não foi acatada pelos diretores, já que traria prejuízo às pessoas convidadas a prestar esclarecimentos junto à investigação, comprometendo também a celeridade da apuração", diz a nota da PF. A autorização, ainda conforme a direção da PF, "quebraria a regra de dedicação exclusiva exigida de todos os participantes na fase presencial". Diante dos argumentos dos emissários de Brasília, continua a nota, o delegado Queiroz comprometeu-se a relatar o inquérito até o dia 18 de julho (sexta-feira). Conforme o relato, o delegado alegou que sua participação no caso ficaria "praticamente concluída", antes dos resultados das investigações realizadas até agora. Reunião na PF A explicação da nota da PF carece de base porque a parte mais densa do inquérito começa agora com a análise dos HDs, disquetes, CDs e a pilha de documentos apreendidos pela operação. Os resultados das perícias, que devem sair de 30 a 60 dias, serão cotejados com os depoimentos dos presos e demais indiciados por envolvimento com a quadrilha, acusada de crimes financeiros, evasão de divisas, corrupção e lavagem de dinheiro. Participaram da reunião com Protógenes em São Paulo o diretor de Combate ao Crime Organizado, Roberto Ciciliati Troncon Filho, o chefe da Divisão de Combate aos Crimes Financeiros, Paulo de Tarso Teixeira, e o superintendente da PF em São Paulo, Leandro Daiello Coimbra. Protógenes manifestou o desejo de, uma vez entregue seu relatório, não mais atuar junto aos outros dois inquéritos abertos em torno da Satiagraha. Ao final da reunião, Troncon foi informado de que a delegada Karina também pedira desligamento da equipe que atuou na operação, como encarregada de um dos inquéritos desmembrados. Ela alegou razões pessoais. Os delegados Ricardo Saadi e Érika Marena foram desde logo escolhidos para ocuparem os postos e devem ser formalizados até sexta-feira, quando Protógenes entregar o relatório de sua participação. Um terceiro delegado, Carlos Eduardo Pelegrine, também pediu afastamento, mas não fazia parte permanente da equipe e estava cedido apenas na parte final da operação, para auxiliar na fase ostensiva.