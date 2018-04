Apesar de críticas, Dilma vai continuar viajando com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na reunião do Conselho Político que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, continuará viajando com ele pelo País, apesar das críticas da oposição. Desde que a ministra começou a acompanhar Lula nas viagens oficiais, a oposição acusa o governo de campanha eleitoral antecipada. Durante encontro com dirigentes e líderes dos partidos aliados, Lula disse que é legítima a participação de Dilma em eventos de inauguração e visitas a obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), porque ela é gerente do programa.