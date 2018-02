Apesar de assédio, Dornelles não assegura apoio do PP a Dilma

BRASÍLIA - O presidente do PP, senador Francisco Dornelles, não deu garantias de apoio amplo do partido à pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Roussef. Em almoço com a pré-candidata, o presidente do PT, José Eduardo Dutra e o ministro das Cidades, Márcio Fortes, Dornelles disse que a executiva do PP liberou os diretórios regionais para fazerem alianças com s partidos que acharem melhor, independente de ser oposição ou governo. No final deste mês, os diretórios estaduais deverão informar a aliança que formaram e só então a cúpula do partido decidirá se apoiará um candidato à presidência ou se ficará neutro nestas eleições. Na última consulta feita aos diretórios regionais do PP, 20 disseram ser favoráveis a Dilma enquanto sete manifestaram preferência a Serra.