Apesar de apelo de Lula, PT se divide sobre escolha de delegados para Congresso

São Paulo - Apesar dos apelos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por unidade partidária, o Diretório Nacional do PT se dividiu na decisão sobre a forma de escolha dos delegados que vão eleger a nova direção nacional do partido.

Por 57 votos a 27 a corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) e aliados conseguiu aprovar a proposta de realização de um Processo de Eleições Diretas (PED) nos municípios onde serão escolhidas as direções locais e delegados para os congressos estaduais do partido que, por sua vez escolherão os 600 representantes no 6o Congresso Nacional do PT, marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril do ano que vem.

O Muda PT, que congrega as cinco maiores correntes de esquerda do partido e a maioria da bancada petista na Câmara, defendia a eliminação do PED em todas etapas de escolha das instâncias dirigentes dalegenda.

Na quinta, os dirigentes petistas passaram mais de cinco horas tentando um consenso. Ao final, Lula encerrou a discussão com um apelo por unidade e um pedido de que todos os lados cedessem para evitar rupturas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante do apelo de Lula representantes das principais correntes do PT fizeram diversas reuniões em busca de um acordo até que na manhã desta sexta-feira o Muda PT decidiu que não flexibilizaria sua posição e levaria a decisão a voto.

O resultado aumenta a tensão no PT diante da possibilidade de uma debandada de parlamentares de esquerda. Integrantes da CNB interpretaram o posicionamento do Muda PT como mais um sinal de que o grupo pode estar preparando uma saída em bloco do partido já que a corrente majoritária, pressionada por Lula, recuou duas vezes de pus posição original. Integrantes do Muda PT negam a possibilidade de debandada. / COLABOROU DANIEL WETERMAN