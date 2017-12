Apesar da decisão do TSE, pefelista adere ao PR Apesar da decisão da última terça-feira, 28, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecendo o entendimento de que um partido tem direito de reaver as vagas dos deputados que mudam para outra legenda, a bancada do PR (fusão do PL com o Prona), da base aliada ao governo, ganhou nesta quarta-feira mais uma adesão na Câmara. A deputada Jusmari Oliveira (BA) trocou o oposicionista DEM (ex-PFL) e filiou-se ao partido governista. Ela assinou a ficha de filiação ao PR em solenidade na liderança do partido. Com essa filiação, já são 17 os deputados que deixaram seus partidos para aderir ao PR desde a eleição de novembro do ano passado. O PFL, nesse período, perdeu oito deputados que migraram para partidos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O eleitor votou na deputada que estava lá e que busca melhorias para a região. Meu eleitor não votou no PFL", justificou-se a deputada. "O PFL já não representava mais a ideologia do meu povo", completou.