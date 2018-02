Apesar da crise nos Transportes, ministro acredita em acordo com PR

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, acredita que apesar das divergências entre o PT e o PR sobre a condução da crise no Ministério dos Transportes, pelo governo, os dois partidos devem dialogar no Congresso Nacional e chegar a um entendimento.

Bernardo, que participou nesta quinta-feira, 21, do programa Bom Dia Ministro, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), disse que não está autorizado a falar sobre a relação entre o governo e o Congresso, o que cabe à ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti.

Ele também comentou que a presidente Dilma Rousseff está trabalhando no sentido "de fazer as coisas andarem direito", destacando as providências já tomadas, como a paralisação das licitações e a demissão de funcionários vinculados à área dos transportes. "A partir do momento em que houve denúncias, a obrigação do governo é investigar e esclarecer", disse Bernardo.

O ministro, que até o ano passado comandava a pasta do Planejamento, acrescentou que o orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para este ano é de cerca de R$ 13 bilhões. "É difícil imaginar que não haverá nenhum problema em um orçamento tão grande. Mas o Tribunal de Contas da União (TCU) está monitorando", disse.