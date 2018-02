Apesar da crise, Lula pede trabalho normal do Senado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje o funcionamento normal do Congresso, apesar das pressões para o afastamento do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), após denúncias de irregularidades. "A única coisa que eu acho é que o Senado tem que fazer a investigação mais correta possível sobre todas as denúncias e trabalhar normalmente", afirmou ele, em Trípoli, na Líbia, onde amanhã será o convidado de honra da Cúpula da União Africana em Sirte, a 500 quilômetros da capital do país.