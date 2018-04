Aperto de mãos, a pedidos Foi preciso um pedido dos fotógrafos e cinegrafistas que cobriam o debate de ontem à noite para que os candidatos Gilberto Kassab e Marta Suplicy aceitassem se cumprimentar logo antes do início da transmissão da TV Globo. Apesar do aperto de mão encenado, ambos conseguiram colocar um amplo sorriso no rosto.