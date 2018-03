Apenas um acusado falará na 5ª sobre Varig no Senado O advogado Marcelo Panella, defensor dos três ex-sócios do Fundo Matlin Patterson acusados de atuação irregular na compra da VarigLog - os empresários Marco Antônio Audi, Luiz Eduardo Gallo e Marcos Haftel -, informou à Comissão de infra-estrutura do Senado, que apenas o primeiro deles comparecerá, na quinta-feira, à audiência pública sobre o processo. Além desses três, a comissão convidou o empresário Roberto Teixeira - compadre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acusado de intermediação irregular na venda da VarigLog para o Matlin Patterson e da Varig para a Gol. Teixeira, porém, ainda não respondeu se comparecerá ou não à sessão de quinta-feira. Em audiência que seria realizada no dia 18, Teixeira foi o único a comparecer. Mas a reunião foi adiada por causa da ausência de Audi, Gallo e Haftel. Hoje, Panella disse à comissão que Gallo e Haftel não precisam comparecer à sessão de quinta-feira porque Audi fará um resumo de todos os aspectos relativos aos três ex-sócios do fundo. O advogado pediu à comissão que conceda a Audi pelo menos uma hora e meia para fazer a exposição.