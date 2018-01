Apenas Pimentel responde à denúncia em MG, diz STF O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Antonio Dias Toffoli decidiu que apenas o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, vai responder, perante o tribunal, à denúncia oferecida contra ele pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O ministro é acusado de dispensar indevidamente uma licitação e de desviar recursos "em proveito alheio".