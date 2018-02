Apenas o Mais Médicos não resolve a Saúde, diz Uip Após a cerimônia de posse no cargo de secretário estadual da Saúde do governo Geraldo Alckmin, o infectologista David Uip disse a jornalistas que o programa Mais Médicos, do governo federal, não irá solucionar os problemas da Saúde no País. "Não é isso que resolve a Saúde", disse. Segundo Uip, o médico sozinho não atingirá este objetivo, é preciso também valorizar os profissionais da saúde, investir e trabalhar na área.