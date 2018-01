'Apenas Deus sabe o que o destino nos reserva', afirma Aécio

No dia seguinte ao anúncio no qual abria mão da candidatura à Presidência da República pelo PSDB, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, evitou dar declarações à imprensa. Durante solenidade realizada nesta sexta-feira, 18, no Palácio da Liberdade, em que foi feito o comunicado da ampliação da fábrica da Helibras, em Itajubá, no sul de Minas, Aécio destacou que o projeto permitirá que o Estado tenha o segundo polo aeronáutico da América Latina, depois de São José dos Campos. Em seguida afirmou que "apenas Deus sabe o que o destino nos reserva". Sem dar sinais de qual será o caminho a ser trilhado a partir de agora, ele voltou a afirmar apenas que dentro de três meses não será mais governador do Estado.

Na última quinta-feira, Aécio anunciou a desistência de sua pré-candidatura. A decisão abre o caminho para a consolidação à disputa ao governador paulista, José Serra, que divulgou nota elogiando a "grandeza" do colega tucano. Nos bastidores da oposição, é grande a movimentação para que Aécio aceite formar uma chapa puro-sangue com Serra, aceitando a vaga de vice.

Segundo o presidente do partido, Sérgio Guerra, "o caminho mais provável" agora é que Aécio Neves dispute o Senado. O presidente do PSDB disse, no entanto, que este assunto não foi discutido no encontro que teve nesta quinta com o governador mineiro. Na carta lida pelo governador mineiro, não há dicas sobre quais serão os próximos passos de sua carreira política. O mandato como governador termina no fim de 2010.

Serra, por sua vez, continua negando que seja pré-candidato à Presidência. Ainda assim, ele aparece como favorito à sucessão de Lula em todas as pesquisas eleitorais. O governador paulista participou de evento na tarde desta quinta-feira. Demonstrando bom humor, fez um rápido discurso e saiu sem falar com a imprensa. Mais tarde, em nota divulgada por sua assessoria, o governador paulista elogiou o ato do colega mineiro. Serra foi convidado na quarta-feira, 16, pelo próprio Aécio, a participar do anúncio desta quinta, mas negou alegando problemas de agenda.

