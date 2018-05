Apenas 4 dos 20 membros já indicados para a comissão no Senado são contra impeachment

BRASÍLIA - Com praticamente todos os nomes indicados para a Comissão Especial do Impeachment no Senado, o governo enfrentará forte pressão pelo afastamento da presidente. Apenas 4 dos 20 membros já indicados para a comissão são contra o impedimento de Dilma Rousseff, de acordo com o levantamento feito pelo Placar do Impeachment do Estado, que é atualizado diariamente.

Os seis blocos partidários do Senado já anunciaram os nomes que vão compor a comissão, embora nem todos tenham oficializado as indicações à Mesa Diretora. Apenas o PDT, que faz parte do Bloco de Apoio ao Governo, ainda não indicou nome para sua única vaga. Provavelmente, o posto ficará com Telmário Mota (RR). A vaga de suplente deve ficar com Acir Gurgacz (PDT – RO)

Dos 20 nomes já anunciados, 14 são a favor do impeachment, inclusive o relator Antonio Anastasia (PSDB-MG). Apenas os três senadores indicados pelo PT e a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) são contra o impeachment. O presidente da comissão, Raimundo Lira (PMDB-PB) e o senador Wellington Fagundes (PR-MT) se disseram indecisos. / COLABOROU PEDRO BORGES

Confira a composição da comissão:

Presidente: Raimundo Lira (PMDB-PB) - indeciso

Relator: Antonio Anastasia (PSDB-MG) - a favor

Bloco da Maioria (PMDB)

Rose de Freitas (PMDB-ES) - a favor

Simone Tebet (PMDB-MS) - a favor

Waldemir Moka (PMDB-MS) - a favor

José Maranhão (PMDB-PB) - a favor

Raimundo Lira (PMDB-PB) - indeciso

Oposição (PSDB-DEM-PV)

Antonio Anastasia (PSDB-MG) - a favor

Aloysio Nunes (PSDB-SP) - a favor

Cassio Cunha Lima (PSDB-PB) - a favor

Ronaldo Caiado (DEM-GO) - a favor

Apoio ao Governo

Lindbergh Farias (PT-RJ) - contra

Gleisi Hoffmann (PT-R) - contra

José Pimentel (PT-CE) - contra

(nome a ser indicado pelo PDT)

Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PC d oB e Rede)

Romário (PSB-RJ) - a favor

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) - a favor

Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) - contra

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB e PTC)

Wellington Fagundes (PR-MT) - indeciso

Zeze Perrella (PTB-MG) - a favor

Democracia Progressista

Ana Amélia (PP-RS) - a favor

José Medeiros (PSD-MT) - a favor

Gladson Cameli (PP-AC) - a favor