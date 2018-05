Apenas 14 dos 65 membros da comissão do impeachment de Temer foram indicados

BRASÍLIA - Apenas 14 dos 65 membros da Comissão Especial do Impeachment do vice-presidente Michel Temer foram indicados pelos partidos da Câmara até esta segunda-feira, 25. O pedido foi feito há cerca de 20 dias pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), mas sem a estipulação de um prazo, após acordo entre o peemedebista e membros da oposição para atrasar o processo. O tema foi destaque nas discussões do Senado, como prerrogativa para a continuidade do pedido de afastamento a presidente Dilma Rousseff.

Antes do início da eleição em plenário da Comissão do Impeachment da presidente Dilma no Senado, João Capiberibe (PSB-AP) apresentou uma questão de ordem ao presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), para que suspenda o julgamento de Dilma até que a Câmara aprecie o processo contra o vice. Outros seis parlamentares apresentaram questões semelhantes para que o impeachment de Dilma e Temer sejam analisados conjuntamente, porém Renan negou os requerimentos afirmando que os atos são "autônomos".

Até o momento, PT, Rede, PC do B, PEN, PMB, PSOL e PT do B fizeram indicações para analisar o impeachment de Temer na Câmara - restam 51 nomeações. . Entre a siglas que compõem a base do governo, PSD, PR e Pros também não fizeram indicações. O Bloco da Maioria, que tem direito a 26 vagas na comissão fez apenas uma indicação, a do deputado Junior Marreca (PEN-MA). Já o bloco de oposição, composto por PSDB, PSB, PPS e PV não fez indicações, assim como PDT e PSL. No caso de Dilma, todas as sugestões foram feitas em um dia.

Contrariado, Cunha só aceitou a denúncia contra Temer no início do mês após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello que obrigou a Casa a instalar comissão para analisar denúncia de crime de responsabilidade contra o vice-presidente da República. Ele recorreu à decisão de Marco Aurélio e alguns líderes justificam que querem aguardar o recurso de Cunha ser analisado no STF para fazer as indicações. Outros afirmam apenas que não possuem deputados interessados em participar do colegiado.

Veja quem são os deputados indicados como titulares para a comissão do Impeachment de Temer até agora:

Júnior Marreca (PEN-MA)

Alice Portugal (PC do B-BA)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Henrique Fontana (PT-RS)

José Mentor (PT-SP)

Paulo Teixeira (PT-SP)

Pepe Vargas (PT-RS)

Vicente Candido (PT-SP)

Wadih Damous (PT-RJ)

Zé Geraldo (PT-PA)

Weliton Prado (PMB-MG)

Aliel Machado (Rede Sustentabilidade-PR)

Edmilson Rodrigues (Psol-PA)

Cabo Daciolo (PTdoB-RJ)