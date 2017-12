Aparece nova testemunha de encontro entre Planam e deputados Apareceu uma nova testemunha que garante ter presenciado encontros entre os donos as empresa Planam e deputados envolvidos no esquema da venda superfaturada de ambulâncias. Marcelo Antônio de França revelou nesta quinta à Rede Globo que tais reuniões eram realizadas no restaurante do hotel onde ele trabalhava como gerente. França disse que está disposto a depor na Polícia Federal para relatar tudo o que viu das negociatas promovidas pelo dono da empresa o dono da Planam, Darci Verdoim, com a ajuda da assessora do Ministério da Saúde, Maria da Penha Lino. "Os deputados chegavam com mãos vazias e saiam com envelopes recheados. Isso acontecia quase todos os dias no restaurante. Às vezes eram grupos de cinco ou seis deputados. A única coisa de que falavam era sobre o dinheiro", contou. A testemunha afirmou ter condições de indicar quais deputados participavam do esquema e com que freqüência eles se reuniam com os donos da Planam e a representante do Ministério da Saúde. A Polícia Federal deseja saber se outros funcionários do governo e assessores da Câmara também participavam dessas conversas.