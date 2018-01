Apagão mata 100 mil frangos na região de Sorocaba Pelo menos 100 mil frangos morreram em granjas da região de Sorocaba por causa do apagão ocorrido ontem. Sem energia elétrica, os ventiladores instalados nos aviários pararam de funcionar e as aves foram sufocadas pelo calor. A temperatura média na região, das 13h30 às 17h07 - tempo que durou a falta de energia -, oscilou entre 28 e 30 graus. A falta de ventilação eleva também a concentração de gases como a amônia nos galpões, dificultando a respiração. A região aloja cerca de 2,5 milhões de aves de corte, e alguns avicultores tiveram perdas de 10% da produção. Paulo Roberto Amorim, da Granja São Conrado, tinha contabilizado até a tarde de hoje a morte de 2 mil, no aviário de 19 mil frangos. "Estou terminando a contagem", disse. Ele registrou a perda na delegacia local, pois pretende obter indenização. Além dos frangos, houve danos no motor que aciona os nebulizadores, que ajudam a reduzir o calor. O prejuízo deve passar de R$ 5 mil. Nos aviários da Fazenda Itaúna, de Itu, morreram cerca de 10 mil aves. O criador Luis Piscini, de Laranjal Paulista, contabilizou a perda de 1.820 frangos em ponto de abate em três galpões de engorda. O criador José Peres, de Cesário Lange, conseguiu reduzir a mortandade utilizando aspersores agrícolas manuais para produzir névoa nos aviários.