Apagão atinge cidade durante visita presidencial Um apagão em todo o sistema telefônico e de transmissão de dados atingiu Alta Floresta (MT) durante a passagem do presidente Lula pela cidade. A pane começou às 8h10 e terminou 30 minutos depois de encerrado o evento presidencial. Telefones fixos e celulares ficaram fora do ar. Os bancos tiveram de fechar as portas e os auxiliares do presidente perderam o contato com Brasília. O rompimento da rede de cabos de fibra ótica por um trator causou o incidente.