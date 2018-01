Aos 94 anos, morre o brigadeiro Rui Moreira Lima

O major-brigadeiro Rui Moreira Lima morreu nesta terça-feira, 13, aos 94 anos, no Rio de Janeiro. Considerado herói da Segunda Guerra, Lima era o último piloto sobrevivente que participou do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB), Moreira Lima estava internado havia dois meses no Hospital Central da Aeronáutica. A causa da morte não foi informada. O velório é realizado no auditório do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), no Rio, e o enterro está previsto para as 16 horas, no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo.

Moreira Lima nasceu na cidade de Colinas (MA) e aos 20 anos tornou-se cadete da escola militar de Realengo, no Rio. Ingressou na FAB quando a instituição foi criada, em 1941. Na Itália, durante a Segunda Guerra, cumpriu 94 missões de combate e recebeu a Cruz de Combate (Brasil), a Croix de Guerre avec Palmes (França) e a Distinguished Flying Cross (EUA) por heroísmo.