Aos 88 anos, morre ex-governador do Rio Marcello Alencar O ex-governador do Rio de Janeiro Marcello Alencar (PSDB) morreu na madrugada desta terça-feira,10, aos 88 anos. Prefeito do Rio por duas vezes, Marcello faleceu em casa, em São Conrado, na zona sul da cidade, por volta das 4h15. O velório, segundo nota divulgada pelo PSDB-RJ, será amanhã, a partir das 9h, no Palácio da Cidade, em Botafogo.