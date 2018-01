Ao som do rádio, corpo do jornalista Reali Júnior é cremado em SP

Ao som de uma antiga transmissão sua, diretamente das margens do Sena, na Masion de la Radio, o corpo do jornalista Reali Júnior foi cremado neste domingo, às 16h30, no cemiterio da Vila Alpina, em São Paulo. Colegas, jornalistas, empresários e políticos compareceram ao velório e à cremação.

Aos 71 anos, o jornalista Elpídio Reali Júnior morreu de enfarte neste sábado, às 8h, em sua casa em São Paulo. Correspondente em Paris durante quase 38 anos, Reali Júnior começou a trabalhar como repórter da Rádio Jovem Pan aos 16 anos de idade. O adolescente que entrava no gramado para entrevistar os jogadores de futebol com um enorme gravador nas mãos ganhou o apelido de Repórter Canarinho que logo lhe deu projeção Brasil afora. Nascido em 1939 em Bauru, onde passou os primeiros anos da infância, sempre manteve elos com a cidade natal. Foi ali que conheceu Pelé, o menino Édson Arantes do Nascimento que se destacava no Baquinho, time infantil do Bauru Atlético Cube. Reali era filho de pai de raízes italianas e de mãe descendente de baianos, família de costumes rurais na fazenda Tibiriçá, sustento da família.

Depois de fazer o primeiro ano do curso primário em Santos, onde seu pai, Elpídio Reali, delegado de polícia e mais tarde secretário estadual de Segurança trabalhou, Reali mudou-se para São Paulo, na Vila Nova Conceição, então um bairro de chácaras de legumes e flores. "Minha turma era da pá virada", contou o jornalista em depoimento a Gianni Carta em gravação para o livro Às Margens do Sena (Ediouro, 2007), lembrando a disputa da criançada na caça aos balões que caíam num eucaliptal da Avenida Indianópolis. Era o goleiro do time de futebol de rua - "não era um craque, mas era o dono da bola".

