Ao lado de tucanos, Kassab diz que não mudará o tom

Embalado pelo crescimento nas pesquisas, o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, participou de três eventos ontem com tucanos. Nas duas primeiras agendas - um encontro com mulheres e uma visita ao asilo Cidade dos Velhinhos, na zona leste - Kassab esteve acompanhado do vereador Adolfo Quintas (PSDB), também candidato à reeleição. Em seguida, o prefeito visitou a Igreja Nossa Senhora de Fátima, na zona norte. Desta vez, com o tucano e candidato à reeleição Claudinho de Souza. Quintas participou do evento ao lado de Kassab com aparato de campanha. Pelo menos nove vans e um microônibus do vereador foram utilizados no encontro com mulheres, em Cangaíba. Quintas também enviou um carro e cabos eleitorais ao local onde Geraldo Alckmin (PSDB) fazia campanha, a poucos quilômetros dali. Houve troca de empurrões entre simpatizantes dos dois tucanos, já que o cabo eleitoral que dirigia o veículo de campanha de Quintas insistia em participar da carreata do ex-governador sem apresentar propaganda do candidato a prefeito. A confusão, que começou na Avenida Cangaíba, terminou poucos metros depois, na entrada da favela da Caixa D?Água. Alckmistas acabaram colocando vários adesivos do candidato a prefeito no carro do vereador. Questionado sobre o evento que Quintas organizara, no mesmo bairro, em prol de Kassab, Alckmin foi de poucas palavras: "Esse é um assunto que cabe ao partido." Kassab também procurou desconversar quando perguntado sobre a presença dos tucanos em suas atividades de ontem. "Essa é uma manifestação espontânea da comunidade em que eu fui convidado, e acho que ele (Quintas) também foi." Sobre os rumos da campanha, o prefeito reafirmou que não vai subir o tom, apesar de ataques de adversários. "Eu acho que a população quer ouvir propostas. E quer observar o que cada um fez quando ocupou cargo público aqui na cidade de São Paulo", afirmou. "Minha campanha vai continuar sendo de propostas." Kassab voltou a lembrar dos resultados das mais recentes pesquisas - que registraram crescimento de sua candidatura - e da aprovação de sua gestão como prefeito. "É um dia muito feliz", resumiu.