Ao lado de Renan Calheiros, Temer se reúne com Dilma O vice-presidente Michel Temer deixou seu gabinete, na tarde desta quarta-feira, 15, para reunião com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Temer estava acompanhado do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). A conversa deve ser em torno da reforma ministerial, a ser feita até março, e a ampliação do espaço do PMDB na Esplanada.