Ao lado de Pimentel, Dilma defende consenso no PT-MG A ex-ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, defendeu hoje o diálogo em busca de um consenso dentro do partido em Minas Gerais e ratificou a necessidade de um palanque único no Estado, mesmo após a prévia regional realizada ontem. "Nós não somos a favor de nada que seja à ponta de faca. Somos a favor da busca do consenso, da conversa", disse Dilma, ao lado do seu coordenador de campanha, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, que disputa com Patrus Ananias a indicação do PT para a eleição ao governo estadual.