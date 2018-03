Ao lado de FHC e Serra, Alckmin toma posse em secretaria Acompanhado de sua mulher Lu, Geraldo Alckmin tomou posse nesta segunda-feira, 26, na secretaria de Desenvolvimento do governo de São Paulo. Estiveram presentes na posse o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o governador José Serra, o atual prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, e outros políticos. O governador de São Paulo planeja um programa emergencial para evitar que a onda de desemprego no País se alastre pelo Estado. O combate aos reflexos da crise financeira global no Brasil foi um dos principais temas da cerimônia da posse. Serra pediu empenho do novo titular da pasta e do secretário de Trabalho, Guilherme Afif Domingos (DEM), na articulação do plano de emergência. Vamos ter de preparar programas de emprego de emergência na cidade de São Paulo e na região da Grande São Paulo, que são as maiores vítimas da retração econômica", afirmou o governador. Nas últimas semanas, Serra vinha negando que tomaria qualquer medida emergencial contra a crise. E afirmava que seria suficiente manter um nível de investimento governamental. Contudo, hoje pediu que os secretários Alckmin e Afif, com apoio do prefeito Gilberto Kassab (DEM), estimulem a criação de empregos por meio de investimentos em obras públicas e projetos de utilidade social. Para driblar os impactos da crise, Serra disse que a iniciativa "inevitavelmente terá de ser levada a cabo nos próximos meses". O mais novo integrante da equipe de Serra topou o desafio de enfrentar a crise e se mostrou preocupado em ajudar a debater com entidades empresariais e sindicatos soluções para frear as demissões no Estado. Alckmin se esmerou para mostrar alinhamento com o governador. Ele aderiu às críticas que vêm sendo feitas pelo governador à política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Crédito: Clayton de Souza/AE (Com Carolina Freitas, da AE)