Ao lado de Dilma, Campos diz que ambos sabem separar interesse público de disputa política O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que deve enfrentar a presidente Dilma Rousseff na eleição do ano que vem, afirmou nesta terça-feira que ambos sabem separar o interesse público e a disputa política, no primeiro encontro em solo pernambucano dos antigos aliados depois do desembarque do PSB do governo.