Ao lado de Cunha, Renan diz que Câmara e Senado devem trabalhar 'afinados'

Brasília - Os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), deixaram de lado a troca de farpas e apareceram em público trocando gentilezas durante a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição que muda de 70 para 75 anos a idade de aposentaria compulsória nas Cortes superiores do País, a PEC da Bengala. "Essas duas Casas devem estar afinadas e sensíveis às causas meritórias do povo brasileiro", disse Renan. A sessão foi pautada por críticas indiretas dos chefes do Legislativo ao Palácio do Planalto, especialmente ao ajuste fiscal conduzido pela presidente Dilma Rousseff.

